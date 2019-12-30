لفتت مصادر مطلعة على أجواء بعبدا لـ"الجمهورية" الى أنّ "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ينتظر عودة الرئيس المكلف حسان دياب اليه في الساعات المقبلة، من اجل تقويم نتائج الإتصالات التي اجراها مع الثنائي الشيعي وقيادات حزبية مختلفة".
ولفتت المصادر الى انّ "التفاهم على هيكلية الحكومة الجديدة لا يكفي للاعلان عنها كاملة، فهناك بعض الإتصالات الجارية لحسم بعض الأسماء في التركيبة الجديدة بعدما دُعي البعض الى استبعاد وزراء سابقين منها من دون جدوى، حسب ما تبلغت المراجع المعنية في بداية عطلة نهاية الاسبوع، وحتى الآن ليس في الامكان الحديث عن تقدم في المشاورات الجارية حول هذا الشأن".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر بعبدا للجمهورية: اتصالات لحسم بعض الأسماء في التركيبة الحكومية الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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