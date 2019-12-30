مصادر التيار للجمهورية: لسنا نحن من يشكل الحكومة وكل ما يقال لا علاقة لنا به

اكدت مصادر "​التيار الوطني الحر​" لـ"الجمهورية" انّ التوجّه محدد بالنسبة إلينا بالوصول الى حكومة في اسرع وقت ممكن، وكنّا قد حددنا موقفنا لناحية شكلها ونوعية الوزراء الذين ستضمهم، والتيار ماض في ​سياسة​ التسهيل الى أبعد الحدود.

ورداً على سؤال حول ما يتردد عن تَصلّب يُبديه التيار في عملية التأليف، وانه يحاول أن يُملي موقفه على التشكيل، وان يفرض بعض الامور على الرئيس المكلف، قالت المصادر "التواصل قائم مع الرئيس المكلف ​حسان دياب​، ولكن مع الأسف هناك من يتعمّد التشويش على موقف التيار، وهذا يندرج ضمن سياسة الافتراء التي يعتمدها البعض. في اي حال، لسنا نحن من يشكل ​الحكومة​، بل هذا امر يقوم به الرئيس المكلف بالتشاور مع ​رئيس الجمهورية​ وفق ما يحدده ​الدستور​، وبالتالي كل ما يقال ويشاع لا علاقة لنا به".