مصادر الجمهورية: تمثيل التيار السبب الاساس في تأخّر ولادة الحكومة

أكدت مصادر مطلعة على حركة الاتصالات لـ"الجمهورية" انه التفاؤل بولادة ​الحكومة​ ما زال عرضة للاهتزاز، من مصادر متعددة، الأول، التمثيل السني، ما زال محكوماً بالتشنج، عبر التحرّكات الاعتراضية المنظمة والمتواصلة أمام منزل الرئيس المكلف حسان دياب والتي شهدت تصاعداً ملحوظاً في اليومين الاخيرين، إضافة الى التصعيد السياسي من قبل ​تيار المستقبل​ في مواجهة الرئيس المكلف، وذلك بالتزامن مع تحضيرات بُدئ بها في ​الساعات​ الماضية. وتردد في هذا الاطار انّ اتصالات جرت او ستجري مع اعضاء في ​المجلس الاسلامي الشرعي​ الاعلى لإصدار موقف يغطي الاعتراضات على الرئيس المكلف، والسنية على وجه الخصوص".

وأضافت "أما المصدر الثاني، فهو تمثيل "التيار الوطني الحر"، فالامور لم تحسم نهائياً بعد، ولاسيما على مستوى الحقائب، مع الاشارة الى انّ الاجتماع الذي عقده الرئيس المكلف مع رئيس التيار الوزير ​جبران باسيل​ لم يتم التوصّل فيه الى ايجابيات ملموسة". وأكدت ان "عدم التفاهم على هذا الخط، هو السبب الاساس في تأخّر ولادة الحكومة التي كان التحضير جار لإعلان مراسيمها اليوم الاثنين".