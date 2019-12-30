حالة الطرقات الجبلية صباح اليوم

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ أن الطرقات المقطوعة بسبب تراكم ​الثلوج​ هي: ​عيناتا​ الارز ​تنورين​ حدث الجبة ​اللقلوق​ ​كفرذبيان​ ​حدث بعلبك​ افقا ​العاقورة​ المنيطرة حدث بعلبك جرد مربين ​الهرمل​ ​معاصر الشوف​ ​كفريا​. أما طريق فاريا صعدوداً باتجاه كفرذبيان سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي أو المجهزة بسلاسل معدنية، طريق اللقلوق سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي أو المجهزة بسلاسل معدنية وطريق شبعا عين عطا راشيا الوادي سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي أو المجهزة بسلاسل معدنية.

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