سامسونج تكشف عن "إنسان اصطناعي"

محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (د ب أ): نشرت الشركة الكورية الجنوبية سامسونج، مجموعة من الصور التشويقية لما أسمته "الإنسان الاصطناعي" “Artificial Human”، والذي من المزمع كشف النقاب عنه خلال فعاليات معرض الإلكترونيات CES في يناير المقبل. ولم تفصح الشركة الكورية الجنوبية، عن أية معلومات تتعلق بالإنسان الاصطناعي، الذي أطلقت عليه اسم “Neon”، غير أنه فيما يبدو سيكون هذا الإنسان الاصطناعي تجسيدًا بشريًا للذكاء الاصطناعي.

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