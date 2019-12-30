يكفي الاستهلاك المحلي.. "الزراعة" تكشف حجم إنتاج محصول الطماطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية، إن حجم الإنتاج الكلي لمحصول الطماطم بلغ 382592 ألف طن، مشيرًا إلى أن العروات تنقسم إلى 3، شتوية وصيفية ونيلية.

وأضاف عطا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن العروة الشتوية بلغت 141078 ألف فدان، لافتًا إلى أن متوسط الإنتاجية بلغ 15 طنًا للفدان، والعروة النيلية بلغت 49252 ألف فدان.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية إلى أن الإنتاج يكفي للاستهلاك المحلي، موضحًا أنه لا يوجد عجز في حجم الإنتاجية الموسم الجاري.

يذكر أن مواطنين قالوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه من المتوقع حدوث ارتفاع في أسعار الطماطم، لوجود عجز في الإنتاجية، وهو ما نفته وزارة الزراعة.