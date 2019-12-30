موجة باردة.. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الاثنين 30 ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أنه بداية من اليوم الاثنين، ستشهد البلاد طقسًا مائلًا للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، في شكل موجة باردة، وسيكون الطقس مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا، لكنه شديد البرودة ليلًا.

وقال الخبراء، إنه من المتوقع أن تصل البرودة لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، كما تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وعن حالة الأمطار، قالوا إن تكاثر السحب على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، كما يوجد نشاط للرياح على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي معتدلة إلى مضطربة شرقًا، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

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