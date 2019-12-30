كيم يشدد على اتخاذ إجراءات أمنية "إيجابية وهجومية"

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، إن الزعيم كيم جونج أون دعا إلى اتخاذ "إجراءات إيجابية وهجومية" لضمان الأمن خلال اجتماع لحزب العمال الكوريين الحاكم يوم الأحد، وذلك قبل انتهاء المهلة التي حددها كيم بنهاية العام لمحادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة.

وكان كيم قد اجتمع مع كبار مسؤولي الحزب يوم السبت لبحث قضايا مهمة تخص السياسة وسط زيادة في حدة التوتر بسبب المهلة التي أعطاها لواشنطن كي تخفف موقفها في المفاوضات المتوقفة والتي تهدف إلى إنهاء برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن كيم اقترح اتخاذ اجراءات في مجالات الشؤون الخارجية وصناعة الذخيرة والقوات المسلحة مشدداً على ضرورة اتخاذ "اجراءات إيجابية وهجومية لضمان سيادة وأمن البلاد بشكل كامل".

وأضافت الوكالة، أن كيم بحث قضايا تخص إدارة الدولة وقضايا اقتصادية من بينها اتخاذ إجراءات لتحسين الزراعة والعلوم والتعليم والصحة العامة والبيئة مع تضرر الاقتصاد نتيجة العقوبات الدولية المفروضة على بيونج يانج بسبب برامجها للأسلحة.

وقالت الوكالة إن الاجتماع ما زال مستمراً.

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وكانت كوريا الشمالية قد حثت واشنطن على طرح أسلوب جديد لاستئناف المفاوضات محذرة من أنها قد تسلك "طريقاً جديداً" لم تكشف النقاب عنه إذا تقاعست الولايات المتحدة عن تلبية توقعاتها.

وقال قادة عسكريون أميركيون إن هذه الخطوة قد تتضمن اختبار صاروخ بعيد المدى.

وصرح مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين يوم الأحد، بأن الولايات المتحدة ستشعر بإحباط شديد إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة لصاروخ طويل المدى أو صاروخ نووي وستتخذ الإجراء المناسب بوصفها قوة عسكرية واقتصادية كبيرة.

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وقال إن الولايات المتحدة فتحت قنوات اتصال مع كوريا الشمالية وتأمل بأن ينفذ كيم ما تعهد به خلال اجتماعين مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنزع السلاح النووي.