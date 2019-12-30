مستشار الأمن القومي الأميركي: واشنطن لديها "أدوات" للرد على كوريا الشمالية

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، روبرت أوبراين، إن الولايات المتحدة لديها "كثير من الأدوات في جعبتها" للرد على أى إطلاق لصاروخ طويل المدى أو تجربة نووية من جانب كوريا الشمالية.

وبسؤاله عن كيفية رد واشنطن إذا قام زعيم كوريا الشمالية ، كيم جونج أون، بتنفيذ مثل هذه التجربة، قال أوبراين إن الولايات المتحدة ستستخدم أدواتها "وفق الضرورة".

وأضاف في مقابلة مع قناة (إيه بي سي): "لا أريد التكهن حول ما سيحدث لكن لدينا كثير من الأدوات في جعبتنا ويمكن فرض ضغوط إضافية على الكوريين الشماليين".

وقال إن الزعيم الكوري الشمالي ربما يكون قد أعاد التفكير في "هدية الكريسماس" التي وعد الولايات المتحدة بها، وذلك في خضم " دبلوماسية شخصية رفيعة المستوى من جانب الرئيس دونالد ترامب".

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وذكر أوبراين: "لقد تعاملت عدة إدارات، جمهورية وديموقراطية، مع هذا الوضع على مدار سنوات".

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وأضاف: "لقد اتخذ الرئيس ترامب مساراً مختلفاً بالدبلوماسية الشخصية، وحتى الآن حققنا بعض النجاح".

وتابع: "ثمة علاقة شخصية طيبة تجمعهما، لذلك فإنه ربما يكون قد أعاد النظر في ذلك لكن علينا أن ننتظر ونرى".