حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يكون الجو اليوم، الإثنين، غائماً جزئيا إلى غائم وباردا إلى شديد البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، واعتبارا من ساعات الظهيرة تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وهذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وشديد البرودة ، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من ألأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وغدا، الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وباردا إلى شديد البرودة حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ، وتكون الفرصة مهيأه لسقوط زخات متفرقة من ألأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غد، الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وباردا إلى شديد البرودة ،وتكون فرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من ألأمطار على بعض المناطق خاصة المناطق ألشمالية ، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.