شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم كوريا الشمالية: بلادنا بحاجة إلى اتخاذ "إجراءات هجومية" والان نبدء بالتفاصيل

قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، خلال اليوم الثاني من اجتماع حزب العمال الحاكم في الدولة النووية المارقة إن بلاده بحاجة إلى اتخاذ "إجراءات إيجابية وهجومية" لتأمين سيادتها، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الاثنين.

وتأتي التصريحات مع اقتراب الموعد النهائي المحدد بحلول نهاية هذا العام الذي حدده كيم للولايات المتحدة لطرح مقاربات من شانها تخفيف العقوبات.

ولا تزال التوترات شديدة بين بيونج يانج وواشنطن بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية وتجارب الصواريخ المتكررة.

وكان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، روبرت أوبراين، قد قال في وقت سابق يوم الأحد، إن الولايات المتحدة لديها "كثير من الأدوات في جعبتها" للرد على أى إطلاق لصاروخ طويل المدى أو تجربة نووية من جانب كوريا الشمالية.