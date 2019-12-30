قتيلان وجريح جراء اطلاق نار في كنيسة بتكساس الاميركية

أعلن المتحدث باسم خدمة الاطفاء في مدينة فورث وورث، مايك درايفدال، في حديث لوكالة "فرانس برس" أنه "في حوالى الساعة 10,57 بالتوقيت المحلي تم ابلاغ الشرطة ورجال الاطفاء في وايت سيتلمنت بحصول اطلاق نار في كنيسة ويست فريواي تشرش اوف كرايست في تكساس بجنوب الولايات المتحدة، عندما وصلوا، وجدوا انه تم اطلاق اعيرة نارية"، مشيرا الى أن "إطلاق النار أدى الى مقتل شخص واحد فيما نُقِل ثلاثة اشخاص بينهم المهاجم الى المستشفى على نحو طارئ".
من جهتها قالت ماكارا تراستي المتحدثة باسم خدمة سيارات الاسعاف "أننا عالجنا خمسة جرحى، ثلاثة منهم اصيبوا برصاص"، فيما "توفي شخصان أحدهما المهاجم، فيما لا يزال الثالث بوضع حرج".
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