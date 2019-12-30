البنتاغون: قد نتخذ اجراءات اضافية بعد الغارات في العراق وسوريا

أعلنت ​وزارة الدفاع الأميركية​ "​البنتاغون​" أن "​الولايات المتحدة​ قد تتخذ اجراءات اضافية بعد الغارات في ​العراق​ و​سوريا​". يذكر أن "طائرات مسيرة أميركية شنت ضربات على مقرات للحشد الشعبي ​العراق​ي في قضاء القائم بمحافظة الأنبار، حيث جرى قصف المقر الرئيسي لـ"​كتائب حزب الله​" العراقي"، وعلى الإثر تم إعلان حالة استنفار قصوى في جميع القواعد الأميركية بالعراق.

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