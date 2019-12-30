اسبر: اتخذنا إجراءات هجومية ضد جماعة ترعاها إيران

أعلن ​وزير الدفاع الأميركي​، ​مارك إسبر​ ان "​الولايات المتحدة​ اتخذت إجراءات هجومية ضد جماعة ترعاها ​إيران​". وأضاف إسبر، أن الهجمات كانت ناجحة والمسؤولين ناقشوا خيارات أخرى مع الرئيس ​دونالد ترامب​".

يذكر ان الطيران الأميركي، مساء أمي مواقع للحشد الشعبي في محافظة القائم على الحدود العراقية السورية، ما أسفر عن مقتل أربعة مقاتلين بينهم مسؤول كبير، وإصابة 30 مقاتلا.