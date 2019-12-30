اسبر: اتخذنا إجراءات هجومية ضد جماعة ترعاها إيران

أعلن وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر ان "الولايات المتحدة اتخذت إجراءات هجومية ضد جماعة ترعاها إيران". وأضاف إسبر، أن الهجمات كانت ناجحة والمسؤولين ناقشوا خيارات أخرى مع الرئيس دونالد ترامب".
يذكر ان الطيران الأميركي، مساء أمي مواقع للحشد الشعبي في محافظة القائم على الحدود العراقية السورية، ما أسفر عن مقتل أربعة مقاتلين بينهم مسؤول كبير، وإصابة 30 مقاتلا.
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