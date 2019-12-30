نحاس: من المفترض إتخاذ تدابير للحد من الضغوط التي يتعرض لها الطلاب في الخارج وأهاليهم

أكد مقرر ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​نقولا نحاس​ أن توصيات اللجنة حول ضرورة تسهيل التحويلات المصرفية للطلاب الذين يدرسون في الخارج لتسديد أقساطهم ومستلزماتهم، "قوبلت بإيجابية وبتجاوب من قبل حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ ورئيس ​جمعية المصارف​ سليم صفير، ومن المفترض اتخاذ تدابير في هذا المجال يتم تعميمها على كل البنوك للحد من الضغوط التي يتعرض لها ​الطلاب​ في الخارج وأهاليهم".

وأوضح نحاس في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "وضع الآلية اللازمة لذلك ليس من اختصاص لجنة المال والموازنة، إنما المصارف نفسها التي سنجتمع مع القيمين عليها مجدداً لمتابعة الموضوع وتحديد الخطوات العملية الواجب اتخاذها والوصول إلى النتائج المرجوة"، مشيرا الى "أننا شددنا على وجوب أن يُسمح بالتحويلات حسب الأولويات، ولا شك أن متابعة الطلاب عامهم الدراسي في الخارج تندرج ضمن هذه الأولويات إلى جانب قضايا إنسانية أخرى"، لافتا إلى أن إنجاز ​تشكيل الحكومة​ "من شأنه أن يسمح بالتوصل إلى حلول أسرع فيما يتعلق ببعض الإجراءات غير القانونية المتخذة بما يتعلق بأموال المودعين".