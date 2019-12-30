مصادر للشرق الأوسط: الثنائي الشيعي لا يتمسك بإعادة توزير وزيري الصحة والزراعة

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر مقربة من "​الثنائي الشيعي​"، إنهما "مع تأكيدهما على ضرورة الإسراع في ​تشكيل الحكومة​ من دون التسرع، يشددان على أهمية ألا تكون من لون واحد وتستوعب الشارع ولا تشكل استفزازاً للقوى السياسية غير المشاركة فيها، وألا تكون فيها الهيمنة، ولو مقنعة، لفريق دون آخر".

ولفتت المعلومات إلى أن "هناك إصراراً من بعض الأفرقاء على إعادة توزير شخصيات كانت في الحكومة السابقة"، فيما تؤكد المصادر أن "الثنائي الشيعي لا يتمسك بإعادة توزير وزيري الصحة والزراعة ​جميل جبق​ و​حسن اللقيس​، وله طرح بديل عنهما، لكن إذا رفض رئيس "التيار الوطني الحر" ​جبران باسيل​ ورئيس الجمهورية ​ميشال عون​ التنازل عن كل من وزيرة الطاقة ​ندى بستاني​ ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ​سليم جريصاتي​ وأصرّا على مشاركتهما في الحكومة المقبلة، فعندها سيتمسك الثنائي بجبق واللقيس، وهو الأمر الذي من شأنه أن يحسم في الساعات المقبلة، إذ سيعقد لقاء بين رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​ وممثلي الثنائي الشيعي".

وأشارت المصادر إلى أن دياب يصر على اختيار وزيرين متخصصين على درجة عالية من الخبرة لوزارتي الطاقة والاتصالات غير مرتبطين بأعمال مع الشركات المعنية في المجالين.

