الجيش الليبي: مقتل 15 مسلحا بـ"الهضبة" وسط طرابلس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الليبي مقتل 15 مسلحا خلال استهداف تجمع للمليشيات المسلحة في منطقة "الهضبة" بالعاصمة طرابلس.



وذكر المكتب الإعلامي لقوة عمليات أجدابيا أن الجيش الوطني الليبي استهدف عناصر مسلحة تابعة لمليشيات "غنيوة الككلي" الموالية لفايز السراج بمنطقة الهضبة القريبة من حي أبوسليم وسط العاصمة طرابلس، مضيفا أن الجيش نفذ، الأحد، سلسلة ضربات جوية على أماكن المرتزقة ومخازن الذخيرة بقاعدة "معيتيقة" الجوية.

من جانبه قال مصدر عسكري ليبي لـ"العين الإخبارية": "إن سلاح الجو نفد، عصر الأحد، سلسلة ضربات استهدفت الشق العسكري من قاعدة معيتيقة بالعاصمة طرابلس"، مشيرا إلى أن الضربات استهدفت غرفة عمليات معدة منذ يومين ومخزن ذخيرة حديث الإنشاء، ما أدى إلى انفجار الذخيرة الموجودة به.

وفي وقت سابق أعلنت شعبة الإعلام الحربي قيام القوات الجوية الليبية بعمليات استطلاع ورصد فوق المنطقة الممتدة من سرت شمالا إلى الحدود التونسية غربا ومن غريان جنوب طرابلس إلى قاعدة الجفرة جنوب البلاد.

وكان الجيش الليبي أعلن، في وقت سابق، تحقيق تقدم كبير في محوري "عين زارة" غرب طرابلس وصلاح الدين جنوبي العاصمة، كما أعلن سيطرته على طريق المطار المؤدية لوسط العاصمة طرابلس.