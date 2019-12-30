إسبر: واشنطن قد تتخذ إجراءات إضافية ضد مليشيات إيران بالعراق

أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن الهجمات على مواقع مليشيا "كتائب حزب الله" في العراق كانت ناجحة، مضيفا أن المسؤولين ناقشوا خيارات أخرى للرد على تهديد القوات الأمريكية مع الرئيس دونالد ترامب.



وأضاف وزير الدفاع الأمريكي، في تصريحات صحفية الإثنين، "اتخذنا اليوم إجراءات هجومية ضد جماعة موالية لإيران"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قد تتخذ "إجراءات إضافية" بعد الضربات الجوية على مليشيا حزب الله في العراق.

كان الجيش الأمريكي قد شن، الأحد، غارات جوية استهدفت 5 منشآت لمليشيا "حزب الله العراقي" الموالية لإيران، بعد يومين من مقتل أمريكي في هجوم على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك أسفرت عن مقتل 25 مسلحا.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، في بيان، إن الضربات الجوية نفذتها طائرات مسيرة، واستهدفت ثلاثة مواقع للمليشيا في العراق وموقعين في سوريا منها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة.

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وقال جوناثان هوفمان، المتحدث باسم البنتاجون، "ردا على هجمات المليشيا المتكررة على قواعد عراقية تستضيف قوات أمريكية، نفذت ضربات دفاعية دقيقة للحد من قدرتها على شن هجمات مستقبلا".

واتهم المتحدث باسم البنتاجون هذا الفصيل باستهدافه، الجمعة، القاعدة العسكرية في كركوك (شمال العراق) بثلاثين قذيفة، في عملية أسفرت عن مقتل متعاقد أمريكي وإصابة أربعة عسكريين أمريكيين وجنديين عراقيين.

وفي السياق ذاته، قال مسوؤلون عسكريون في العراق إن الضربات الجوية التي استهدفت مقر المليشيا قرب منطقة القائم على الحدود مع سوريا أسفرت عن مقتل عدد من عناصرها.

وأضافت المصادر أن الضربة التي نفذتها على الأرجح طائرات مسيرة استهدفت جماعة كتائب حزب الله المتحالفة مع إيران، واتجهت سيارات إسعاف للمنطقة.

من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: "إن كبار مستشاري الأمن القومي أبلغوا الرئيس دونالد ترامب بالهجمات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة على مليشيات إيران في العراق وسوريا".

وأضاف بومبيو، في تصريحات للصحفيين بعد اطلاع ترامب على الهجمات في بالم بيتش بولاية فلوريدا، "لن نتغاضى عن قيام إيران بتصرفات تعرض الرجال والنساء الأمريكيين للخطر".