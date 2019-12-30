ارتفاع ضحايا الحشد في القصف الأمريكي بالعراق إلى 25

محمد اسماعيل - القاهرة - الأنبار- (د ب أ):
ذكرت مصادر في هيئة الحشد الشعبي العراقية، فجر اليوم الاثنين، أن إجمالي ضحايا قصف الطيران الأمريكي على مقرات الحشد ارتفع إلى 25 قتيلًا ونحو 50 جريحًا، في قضاء القائم /500 كم أقصى غربي العراق.
وتعرضت مقار للحشد الشعبي التابعة لكتائب حزب الله، مساء الأحد إلى قصف جوي أمريكي أوقع عشرات القتلى والمصابين، جاء ذلك ردًا على قصف تعرضت له مواقع أمنية عراقية تسبب في مقتل أمريكي وإصابة 4 آخرين، وفقُا لوزارة الدفاع الأمريكية.
وأعلنت هيئة الحشد الشعبي في وقت سابق مساء الأحد، أنها ستقيم مراسم تشييع عصر اليوم الاثنين، في ساحة الحرية قرب جسر الطابقين في الكرادة بحضور شعبي كبير.
ودعا الحشد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل المهدي، إلى عقد جلسة طارئة للمجلس الوزاري للأمن الوطني لمتابعة تداعيات القصف الأمريكي.
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