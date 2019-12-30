حملات بيئية على 128 منشأة تجارية وصناعية في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

نظمت الإدارة العامة للبيئة، حملات تفتيش مفاجئة على العديد من المنشآت التجارية والصناعية والطبية بمدينة بني سويف.

وتضمنت المنشآت، مطاعم، ومحلات وجبات جاهزة، ومحلات دهان سيارات، ومحلات بيع أجهزة كهربية وسلع معمرة، سيراميك وأبواب خشبية، حدايد وبويات، أدوات صحية.

وجرى المرور على 128 منشأة متنوعة بواقع 55 منشأة بشارع صلاح سالم، و73 بشارع عبدالسلام عارف، منها 9 منشآت حاصلة موافقات بيئية، و9 منشآت حاصلة على ترخيص من الوحدة المحلية، دون الحصول على موافقة بيئية، و41 منشأة غير خاضعة لتقييم الأثر البيئي، ليس لها أضرار على البيئة، و78 منشأة لم تحصل على موافقة بيئية.

ووجه الدكتور محمد هانئ محافظ بني سويف، مسؤولي البيئة بالتنسيق مع الوحدة المحلية، لإلزام تلك المنشآت باستيفاء كافة الاشتراطات البيئة، وتلافي أية ملاحظات أو سلبيات تخالف قانون البيئة، مع منح مهلة لأصحاب تلك المنشآت لتوفيق أوضاعهم واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة حيال المخالفين بداية من توجيه إنذارات لأصحابها، لسرعة السير في الإجراءات المطلوبة للحصول على الموافقات البيئية، وفي حالة عدم الالتزام والإصرار على استمرار المخالفة، يتم استصدار قرارات إدارية بإغلاق تلك المنشأت عن طريق الوحدة المحلية.​