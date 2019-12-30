اليوم.. انطلاق امتحانات الترم للصفين الأول والثاني الإعدادي الأزهري

محمد اسماعيل - القاهرة - تنطلق اليوم الاثنين، امتحانات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي 2019 - 2020، للصفين الأول والثاني الإعدادي الأزهري، بالإضافة إلى الصفين الأول والثاني الثانوي، بقسميهما العلمي والأدبي.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الأول الإعدادي بمادة الفقه واللغة العربية "النحو".

كما يبدأ الصف الثاني الإعدادي بمادة الفقه واللغة العربية "النحو"، بينما يبدأ الصف الأول الثانوي، أدبي، بمادة الفقه وعلم النفس، ويبدأ الصف الأول الثانوي، علمي، بمادة الفقه والجبر وحساب المثلثات.

فيما يبدأ الصف الثاني الثانوي أدبي بمادة الفقه والعروض والقافية، بينما يبدأ الصف الثاني الثانوي علمي، بمادة الفقه والجبر.