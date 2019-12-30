بالصور- إصابة 7 من جماهير المصري انقلب بهم "ميني باص" بطريق دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

أصيب 7 من جماهير النادي المصري البورسعيدي، في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، انقلبت بهم سيارة "ميني باص" على طريق "دمياط - بورسعيد" أثناء عودتهم من محافظة الإسكندرية عقب حضورهم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري ونظيره بيراميدز، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها السابعة عشر.

وأشار حسين كساب، مسئول هيئة الإسعاف ببورسعيد، إلى أن سيارات الإسعاف توجهت إلى موقع الحادث ونقلت "عمرو محمد سامي" 25 سنة، و"مصطفى صالح كمال" 27 سنة، و"محمد محسن محمد السيد" 25 سنة، و"عمرو عبدالعزيز عبدالرحمن" 27 سنة، و"كريم عبدالله محمد عبدالله"، 29 سنة، مصابين بكدمات وإصابات طفيفة إلى مستشفى السلام بورسعيد، بينما نقل "عبدالله السيد أبو النجا"، 21 سنة، مصابَا بضيق تنفس إلى مستشفى الزهور المركزي وخرج بعد تلقيه الإسعافات اللازمة.

وشهد الطريق نفسه أول أمس حادث تصادم سيارة نقل بسيارة "ميني باص" يستقلها عمال بأحد مصانع الملابس الجاهزة في محافظة بورسعيد، وأسفر الحادث عن مصرع 23 عاملًا وإصابة 7 من أبناء محافظتي بورسعيد ودمياط، وتم تسليم جثامين الضحايا من مشارح مستشفيات السلام بورسعيد، والزهور، والحميات، بينما يتواجد المصابين بمستشفيات: السلام بورسعيد، الزهور، والتضامن.​