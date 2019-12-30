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عاجل.. غارات أمريكية في الصومال تقتل 4 من مقاتلي حركة الشباب

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. غارات أمريكية في الصومال تقتل 4 من مقاتلي حركة الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين، عن مسؤول عسكري أمريكي، مقتل 4 من حركة الشباب الصومالية المتطرفة في غارة أمريكية.

على جانب آخر أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، في بيان، أمس الأحد، أن هجوم استهدف 3 مواقع للميليشيات المدعومة من إيران في العراق وموقعين لها في سوريا.

وأضاف البيان أن المواقع شملت منشآت لتخزين الأسلحة ومواقع قيادة وسيطرة استخدمتها الجماعة للتخطيط وتنفيذ هجمات على قوات التحالف.

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