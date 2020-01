كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. لحظة الهجوم على كنيسة بولاية تكساس الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحظة الهجوم المروع الذي نفذه مسلح في كنيسة بولاية تكساس الأمريكية، أثناء قداس صباح الأحد.

ورصدت كاميرات المراقبة لحظة الهجوم، حيث كان الحضور جالسين على مقاعدهم في لحظة صمت، وباغت المهاجم المصلين وأطلق الرصاص ليسقط شخصين أرضا، قبل أن يتلقى بدوره رصاصة قاتلة من شخص ما.

Advertisements