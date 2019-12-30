كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. لحظة الهجوم على كنيسة بولاية تكساس الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحظة الهجوم المروع الذي نفذه مسلح في كنيسة بولاية تكساس الأمريكية، أثناء قداس صباح الأحد.
ورصدت كاميرات المراقبة لحظة الهجوم، حيث كان الحضور جالسين على مقاعدهم في لحظة صمت، وباغت المهاجم المصلين وأطلق الرصاص ليسقط شخصين أرضا، قبل أن يتلقى بدوره رصاصة قاتلة من شخص ما.
وسادت حالة من الذعر بين المتواجدين في الكنيسة الذين قاموا على الفور بالاختباء أسفل المقاعد، لمشاهدة الفيديو Stunning level of situational awareness exhibited by good guy with gun who immediately stops bad guy with gun. This is a live feed from inside the church at today’s shooting in Texas pic.twitter.com/LWwiVTDysc
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Stunning level of situational awareness exhibited by good guy with gun who immediately stops bad guy with gun. This is a live feed from inside the church at today’s shooting in Texas pic.twitter.com/LWwiVTDysc— Mike Bolen (@mikebolen) December 29, 2019