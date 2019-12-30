كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 41 إيرانيا و25 من عناصر الحشد الشعبي حصيلة قتلى القصف الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، استهداف 5 مقرات تابعة لحزب الله في سوريا والعراق، وأسفر القصف عن مقتل 41 إيرانيا و25 من عناصر الحشد الشعبى العراقي.

وأكد أحمد الحمداني، مراسل فضائية العربية، في مدينة أربيل العراقية، اليوم الاثنين، أن الضربة موجعة للحشد الشعبي.

وقال البنتاجون، في بيان له ن القصف جاء ردا على الهجوم على قواعد عراقية تستضيف أمريكيين، وأن الضربات نفذتها طائرات أمريكية من طراز إف 16.



