عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السيسي وماكرون يؤكدان ضرورة وضع حد للتدخلات الخارجية في ليبيا

الإثنين 30 ديسمبر 2019

الخليج 365

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي الأحد مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، موقف القاهرة المطالب بضرورة وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.



وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي إن السيسي أكد ثوابت الموقف المصري الهادف إلى استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، ودعم جهود مكافحة الإرهاب وتقويض نشاط المليشيات المسلحة، مؤكدا أن التدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا ستزيد من تفاقم الوضع.

من جانبه أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سعي بلاده لإيجاد حل سياسي في ليبيا، مشيرا إلى ضرورة تكثيف الجهود الثنائية وكذلك الدولية للعمل على حلحلة الوضع الحالي المتأزم في الملف الليبي على نحو يتضمن جميع جوانب القضية.

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كما بحث الزعيمان عددا من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، وأعربا عن تطلعهما لمواصلة العمل على دفع العلاقات المتميزة بين البلدين وتطويرها.

وبات الوضع في ليبيا مثيرا للقلق دوليا بعد انخراط تركيا في الصراع، دعما للمليشيات الإرهابية التي تسيطر على العاصمة طرابلس.

وتدعم تركيا مليشيات طرابلس في انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن الدولي حظر توريد السلاح إليها منذ 2011، وأبقت دعمها سرا حتى أواخر الشهر الماضي، حيث وقعت مذكرة تفاهم مع حكومة الوفاق غير الدستورية تسمح بإرسال جنود للبلد الذي مزقته الحرب خلال السنوات الماضية.

ويأتي الدعم التركي في محاولة للحيلولة دون هزيمة المليشيات الإرهابية بعد أن أطلق الجيش الوطني عملية "طوفان الكرامة" في أبريل/نيسان الماضي لتحرير طرابلس.