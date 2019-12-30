شكرا لقرائتكم قتيلان وجريح جراء إطلاق نار في كنيسة بتكساس الأميركية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فتح رجل النار داخل كنيسة، خلال الصلاة صباح الأحد في تكساس بجنوب الولايات المتحدة، فقتل شخصا واصاب آخَر بجروح بالغة، قبل ان يُصاب هو ايضا برصاص مصلين موجودين بالكنيسة.

واشار مكتب التحقيقات الفدرالية الى انه يحقق في الهجوم لتحديد اسبابه.

واوضح مايك درايفدال المتحدث باسم خدمة الاطفاء في مدينة فورث وورث القريبة، لوكالة فرانس برس، انه "في حوالي الساعة 10,57 بالتوقيت المحلي (17,57 ت غ) تم ابلاغ الشرطة ورجال الإطفاء في وايت سيتلمنت بحصول إطلاق نار في كنيسة ويست فريواي تشرش اوف كرايست". واضاف "عندما وصلوا، وجدوا انه تم إطلاق اعيرة نارية".

ونُقِل ثلاثة اشخاص بينهم المهاجم الى المستشفى على نحو طارئ. واوضح درايفدال ان "الثلاثة كانوا في وضع حرج لدى دخولهم المستشفى".

من جهتها قالت ماكارا تراستي المتحدثة باسم خدمة سيارات الاسعاف "عالجنا خمسة جرحى، ثلاثة منهم اصيبوا برصاص". واضافت لفرانس برس "توفي شخصان" أحدهما المهاجم، فيما "لا يزال الثالث بوضع حرج".

وقال مسؤول بالشرطة المحلية خلال مؤتمر صحافي ظهر الاحد "اليوم حوالي الساعة 11,15 صباحا دخل مهاجم الى كنيسة ويست فريواي تشرش اوف كرايست أثناء الصلاة".

Advertisements

ولفت إلى أن الرجل أطلق اعيرة نارية، مشيرا إلى ان مصلّيَيْن في الكنيسة "اطلقا النار بدورهما واصابا المشتبه به".

من جانبه، قال جيف وليامز المسؤول عن ادارة السلامة العامة في تكساس بعد ظهر الاحد ان "مصلّيَيْن بَطَلَيْن قد حالا دون وقوع الأسوأ وأنقذا عددا لا يحصى من الارواح. افكارنا معهم ومع عائلاتهم".

وقال المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون انه "بحالة صدمة وحزن" جراء الهجوم.

بدوره قال حاكم الولاية الجمهوريّ غريغ ابوت ان "اماكن العبادة مقدسة وانا ممتن لموظفي الكنيسة الذين تصرفوا بسرعة لتحييد المهاجم ومنع فقدان مزيد من الارواح".

وقُتل زهاء اربعة الاف شخص بالرصاص عام 2017 بالولايات المتحدة، احدى أكثر الدول التي تنتشر فيها الاسلحة النارية.