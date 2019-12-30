بالفيديو.. إعلامي يكشف إصابة أردوغان بالجرب.. ويقول بأنه عاجز عن علاج نفسه

الإثنين 30 ديسمبر 2019

كشف الإعلامي المصري أحمد موسى، عن إصابة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالجرب، حيث إنه يهرش كثيرا ليلا ونهارا ولا يعرف كيف يعالج نفسه.



وتابع موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تركيا بلد الأمراض ولا يوجد بها علاج لتلك الأمراض والجرب ينتقل بسرعة النار في الهشيم في مختلف أنحاء تركيا.

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وأضاف موسى أن تركيا من المحتمل أن تشهد إصابة الملايين في الأسابيع القليلة المقبلة بالجرب، لأن المسؤولين الأتراك ليسوا متفرغين لعلاج شعبهم ولا يملكون المال اللازم لذلك، محذرًا كل المواطنين غير الأتراك من دخول تركيا والسفر إليها .