رانيا بدوي: علم تركيا اكتسى بالدماء في عهد أردوغان

رانيا بدوي: علم تركيا اكتسىبالدماء في عهد أردوغان

الإثنين 30 ديسمبر 2019

عقبت الإعلامية المصرية رانيا بدوي، على الأحداث المتسارعة التي تشهدها ليبيا خلال هذه الأيام، قائلة: «إعلان فايز السراج رئيس حكومة ليبيا عن تقدمه بطلب رسمي إلى تركيا للتدخل عسكريا في ليبيا لحماية حكومته من قوات حفتر لهو تصعيد خطير للوضع ليس في ليبيا وحدها إنما في المنطقة بالكامل».



وأضافت «بدوي» خلال تقديم برنامج «كلام رنووش» المعروض على صفحتها الرسمية على «الفيسبوك واليوتيوب» أن أردوغان قد تحول إلى هتلر العصر حيث اكتسي علم تركيا في عهده بالدم وأصبح اسم تركيا ملاصقا لأي خراب أو دمار في المنطقة ليعيد إلى الأذهان الحقبة العثمانية المظلمة، وأشارت بدوي أن فايز السراج بمواقفه الأخير يعلن صراحة أنه ليس رئيسا لحكومة الوفاق في ليبيا إنما هو رئيس لحكومة آخر معاقل جماعة الإخوان في المنطقة.

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وحذرت من مخاطر الانسياق خلف حملات تشويه القوات المسلحة المصرية المتعمدة التي عادت من جديد إلى الواجهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتحرض ضد الجيش للتشكيك فيه وهز ثقة المصريين به، مؤكدة أن هذه الحملات مقصودة ومفتعلة في هذا التوقيت للنيل من سمعة المؤسسة العظيمة التي بنيت أركانها وأعمدتها بأيد الشعب ودمه، فليس هناك بيت مصري إلا وشارك في بناء هذه المؤسسة وله بداخلها أخ أو ابن أو زوج أو حفيد أو عم أو خال، ليس هناك بيت إلا وساهم أفراده بشكل أو بآخر في هذه المؤسسة.

وتابعت الإعلامية أن أكبر خطأ يمكن أن نرتكبه هو الانسياق خلف هذه الدعوات بل أراه نوع من الانتحار ان لم يكن هو كل أنواع الانتحار أن نسمح لأحد أن ينل من هذه المؤسسة، فلو أن أردوغان وأعوانه في المنطقة أعلنوا الحرب على حدودنا لن نجد من يحمينا ويحرسنا ويحفظ سلامة أراضينا إلا هؤلاء الرجال وتلك المؤسسة العظيمة المملوكة للشعب.