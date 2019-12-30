رئيس الوزراء اليمني: دعم الدولة بموجب “اتفاق الرياض” سيسرع من إنهاء انقلاب مليشيا الحوثي

المناطق - الرياض

دعا رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك إلى دعم الدولة ومؤسساتها بموجب “اتفاق الرياض” والتفاف الجميع تحت مظلة الشرعية الدستورية، مؤكدًا أن ذلك سيعمل على تسريع إنهاء الانقلاب الحوثي ووضع حد لمعاناة اليمنيين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس الوزراء اليمني بمحافظ الضالع اللواء على مقبل صالح ومدير أمن المحافظة العميد عدلان صالح الحتس، للاطلاع على التطورات في المحافظة عقب الهجوم الذي شنته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران واستهدف عرض عسكري في مدينة الضالع.

وقال عبد الملك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية: ” إن تحرير ما تبقى من مناطق محافظة الضالع من سيطرة المليشيا المدعومة من إيران، ومساندة قوات الجيش والمقاومة لتحقيق النصر الناجز في استكمال إنهاء الانقلاب هي وحدها الكفيلة بوضع حد للأعمال الإجرامية والإرهابية لمليشيا الحوثي”.

وأضاف ” مليشيا الحوثي لا تعترف بالسلام أو الحلول السياسية وتثبت يومًا بعد آخر أنها مجرد أدوات ووكلاء لمشروع نظام ملالي طهران في المنطقة”، معربًا عن ثقته بأن مثل هذه الأعمال الإجرامية لن تكسر عزيمة المقاتلين في جبهة الضالع وستزيدهم إصرارًا على تطهير ما تبقى من مناطق المحافظة من سيطرة المليشيا الحوثية.