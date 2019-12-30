شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تؤيد القصف الأمريكي على منشآت «حزب الله» والان نبدء بالتفاصيل
وأشادت مملكة البحرين بالدور الإستراتيجي المهم الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في التصدي للجماعات الإرهابية في المنطقة، مجددة موقفها الداعم لكل الجهود والخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل ضمان الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.
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