شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الأوروبي: عودة اسكتلندا للاتحاد الأوروبي.. بشرط والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف مكاليستر في تصريحات لشبكة التحرير الصحفي (دويتشلاند) أن هناك قضايا أخرى على حافة الخطر. وتابع: "ربما تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي، لكنها تظل مرتبطة بنا بطرق متعددة".
وأوضح: "المؤسسات الاسكتلندية تسألني بالفعل ما إذا كان بإمكاني أن أكون الشخص المسؤول عن الاتصال بهم في بروكسل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
وأشار إلى أنه يرى مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كخطأ تاريخي ستكون لها تداعيات على بريطانيا.
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