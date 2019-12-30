شكرا لقرائتكم خبر عن صاروخ حوثي يستهدف عرضا عسكريا بالضالع والان نبدء بالتفاصيل

مجزرة جديدة ضد الإنسانية ارتكبها الحوثي الإرهابي المدعوم من إيران، بعد استهدافه أمس، عرضا عسكريا في مدينة الضالع، ما أدى لمقتل وإصابة نحو ثلاثين شخصا.

وقالت قوات الحزام الأمني: إن صاروخا أطلقته جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران استهدف عرضا عسكريا في مدينة الضالع، مما أسفر عن مقتل أكثر من سبعة أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين.

ووقع التفجير بالقرب من منصة للضيوف أثناء العرض العسكري.