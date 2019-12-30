شكرا لقرائتكم خبر عن صاروخ حوثي يستهدف عرضا عسكريا بالضالع والان نبدء بالتفاصيل
وقالت قوات الحزام الأمني: إن صاروخا أطلقته جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران استهدف عرضا عسكريا في مدينة الضالع، مما أسفر عن مقتل أكثر من سبعة أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين.
ووقع التفجير بالقرب من منصة للضيوف أثناء العرض العسكري.
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