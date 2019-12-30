شكرا لقرائتكم خبر عن «غوغل» يكذب «الوفاق»: ميليشيات سورية وصلت إلى ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

تحدى مغردون بيان حكومة الوفاق، التي نفت وجود مرتزقة سوريين أرسلهم نظام أردوغان للدفاع عن طرابلس، رغم انتشار فيديو للإرهابيين في ليبيا.

واستفز البيان ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، فتحدوا حكومة فايز السراج، مستخدمين خرائط غوغل، التي أظهرت تطابقا بين علامات في الفيديو ومثيلاتها في صور الأقمار الاصطناعية.

» أكاذيب وافتراءات

ونشر المكتب الإعلامي الخاص برئيس وزراء «الوفاق» الليبية، بيانا نفى فيه صحة الفيديو، والادعاء بأنه قديم وتم التقاطه في وقت سابق بمحافظة إدلب، وتعهد بملاحقة «كل مَنْ يساهم في نشر هذه الأكاذيب والافتراءات»، على حد وصفه.

ْوقال مغردون: إن الفيديو التقط خلف معسكر «التكبالي» بمنطقة صلاح الدين جنوب طرابلس، وقد نشر حساب متخصص في تحديد المواقع بالأقمار الاصطناعية، صورا توضح التطابق بين صور الأقمار وعلامات في الفيديو.

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وكان قد ظهر في الفيديو شجرة وحائط أبيض وبناية حمراء اللون، أمام الإرهابيين السوريين بعدما هموا بالتحرك معا، وقد ظهرت نفس هذه التضاريس في صور الأقمار الصناعية.

» صور الأقمار

الدليل الثاني كان برج المياه، الذي ظهر للحظة على يمين مصور الفيديو أثناء تحركه، والذي تطابق موقعه مع برج المياه الموجود في معسكر التكبالي كما ظهر في صور الأقمار الصناعية.

أما الدليل الثالث، فكان في الفيديو الثاني، الذي يظهر فيه مجموعة من المرتزقة السوريين يسيرون في طريق قرب المعسكر، حيث ظهرت فيه بناية بثلاثة أنابيب في أحد جوانبه، كانت ظاهرة أيضا في صورة الأقمار الاصطناعية، بالإضافة إلى تطابق مواقع البنايات الأخرى.