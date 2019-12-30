واشنطن تضع طهران بين خيارين أحلاهما مر

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وقال المحلل السياسي رعد هاشم لـ ”الخليج 365”: أحد هذه الطرق تجديد العقوبات على شخصيات إيرانية معنية ومختصة بشأن تطوير الصواريخ الباليستية، مع بقاء إمكانية فرض عقوبات على شخصيات تنتمي للحرس الثوري وأخرى عراقية تابعة لها، وأردف: أما الثاني فسيكون عسكريا، بتوجيه أكثر من ضربة على الميليشيات التابعة لإيران بالإضافة لعناصر وقادة من الحرس الثوري يتواجدون في مخابئ على الحدود العراقية السورية، ولفت إلى أن هذا هو العدوان الإيراني الرابع على المصالح الأمريكية منذ بدء المظاهرات.
وعلى جانب آخر، أكد هاشم أن هذه التصرفات الإيرانية الساعية لإشعال المنطقة، مرفوضة أمريكيا وخليجيا ودوليا.
وختم قائلا: لا ترغب واشنطن في جعل العراق ساحة للنزاع مع طهران، رغم سعي ميليشيات إيران لذلك، بيد أنه شدد على أن أمريكا لن تتهاون بذات الوقت في الرد الرادع عليها إذا تمادت في تصرفاتها العدائية في العراق والمنطقة.
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