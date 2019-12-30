شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة سابقة تقتل قائد ميليشيات إيرانية بسوريا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الوكالة، السبت: إن قائد اللواء محمد جعفر الحسيني، المُلقب بـ«أبو زينب»، وقائد ميليشيات «فاطميون» قد قضى متأثرًا بإصابته المُزمنة، مُوضحة أنه التحق بالقتال في سوريا رفقة المتطوعين الإيرانيين للدفاع عن نظام الأسد قبل تشكيل الميليشيات، التي انضم إليها منذ تشكيلها.
و«فاطميون» واحدة من بين فصيلين مُسلحين يقاتلان في سوريا قد تعرضا لعقوبات فرضتها الخزانة الأمريكية في 24 يناير 2019.
وبحسب واشنطن: «فاطميون» عبارة عن ميليشيات يقودها فيلق القدس التابع للحرس الثوري، التي تلاحق ملايين المهاجرين واللاجئين الأفغان غير الموثقين في إيران، وتكرههم على القتال في سوريا .
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