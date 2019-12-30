مركز الملك سلمان يواصل توزيع المساعدات على اللاجئين السوريين بالأردن

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية والجهات ذات العلاقة في الأردن توزيع المساعدات الإيوائية، والمتمثلة في أطقم الأواني المنزلية وملحقات المائدة على اللاجئين السوريين في محافظة المفرق، استفاد منها 813 أسرة بواقع 4832 فردا. ويقدم مركز الملك سلمان للإغاثة المساعدات الإنسانية التي يحتاجها اللاجئون السوريون من خلال عمل دراسات ميدانية لتوفير المتطلبات التي تحتاجها الأسر التي تلبي متطلباتهم اليومية، لينعموا بحياة كريمة. وعبر المستفيدون عن شكرهم العميق على جودة الخدمات الإغاثية التي تقدّم لهم على مدى العام، داعين الله أن يحفظ المملكة العربية السعودية وحكومتها الرشيدة وشعبها من كل سوء ومكروه. حملة تطوعية اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، حملته الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في محافظة غيبدة بجمهورية بنجلاديش. وكشف الفريق الطبي التطوعي للمركز على مدى أيام الحملة الماضية على 6700 حالة، وأجرى 717 عملية جراحية منها 331 للرجال و386 للنساء، كما جرى صرف 2971 نظارة طبية، وتوزيع 7364 قطرة عين، وتقديم 2904 وصفات طبية للحالات التي لا تستدعي تدخلا جراحيا. وتأتي هذه الحملة المقدمة من المركز بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة دون تفرقة أو تمييز، وفقا للاتفاقية التي وقعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.



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