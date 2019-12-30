مركز الملك سلمان يواصل توزيع المساعدات على اللاجئين السوريين بالأردن

حملة تطوعية
اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، حملته الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في محافظة غيبدة بجمهورية بنجلاديش. وكشف الفريق الطبي التطوعي للمركز على مدى أيام الحملة الماضية على 6700 حالة، وأجرى 717 عملية جراحية منها 331 للرجال و386 للنساء، كما جرى صرف 2971 نظارة طبية، وتوزيع 7364 قطرة عين، وتقديم 2904 وصفات طبية للحالات التي لا تستدعي تدخلا جراحيا. وتأتي هذه الحملة المقدمة من المركز بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة دون تفرقة أو تمييز، وفقا للاتفاقية التي وقعها المركز مع مؤسسة البصر العالمية.
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