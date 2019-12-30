مسؤول في البيشمركة يحذر من عودة داعش

حذر مسؤولون أمنيون أكراد من أن تنظيم «داعش» يعيد تكثيف أنشطته في شمال العراق، وقد يستعد لشن هجمات جديدة أوسع نطاقا، بعد عامين من إنهاء وجود تنظيم داعش الإرهابي في أراضي البلاد.

وأشارت صحيفة «صنداي تايمز»، في تقرير إلى أن 14 شخصا على الأقل قتلوا، و20 آخرين جرحوا جراء سلسلة هجمات نفذها «داعش» في المنطقة، خلال الأيام القليلة الماضية، لافتة إلى أن المسلحين ما يزالون يختبؤون في وضح النهار داخل كهوف وأنفاق في أراض لا تخضع لسيطرة أي طرف، تفصل بين إقليم كردستان العراق وباقي أراضي البلاد، ليشنوا هجمات سريعة مركزة على مواقع لقوات الأمن تحت غطاء الليل.

وأكدت الصحيفة أن أجهزة الأمن المحلية تأخذ على محمل الجد، خطر أن يستعيد «داعش» القوة الكافية لتشكيل الخطر من الناحية العسكرية على المنطقة برمتها من جديد.

من جانبه، أقر القيادي في «البيشمركة» اللواء سيروان بارزاني للصحفية، الموجود في موقع عسكري يطل على شريط من الأراضي الخارجة عن سيطرة أي طرف عند حدود إقليم كردستان، أقرّ بأن «داعش» يحظى بحرية التصرف الكاملة في المنطقة، وأبدى اللواء مخاوفه من أن الهجمات الأخيرة كانت «مجرد بداية»، و«سيكون العام القادم أسوأ إذا استمروا في استعادة قوتهم».