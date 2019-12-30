«الهلال» توزع مستلزمات شتوية لأهالي الساحل الغربي

عدن (الاتحاد)

تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية في مختلف المناطق اليمنية المحررة وذلك ضمن الاستجابة الطارئة التي تبنتها دولة الإمارات للتخفيف من معاناة المتضررين من الحرب الغاشمة التي تشهدها البلد منذ 5 أعوام.

وسارعت الهيئة إلى تسيير قافلة إغاثية تحمل مساعدات ومستلزمات شتوية للقرى النائية على امتداد الشريط الساحلي الغربي في ظل الأجواء القاسية التي يعيشها المواطنون في ظل فصل الشتاء القارس.

وزرعت الفرق الإغاثية التابعة للهيئة 500 بطانية و500 ناموسية ومستلزمات شتوية على أهالي قرية رمى التابعة لعزلة الزهاري بمديرية المخا بمحافظة تعز، جنوب غرب البلاد، حيث استفادت أكثر من 100 أسرة محتاجة ومتضررة من الأجواء القاسية.

وأفاد منسقون إغاثيون في المخا بأن المساعدات تأتي تواصلاً للجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها الإمارات من أجل تلمس احتياجات المواطنين والتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشونها جراء الحرب، موضحين أن المساعدات الشتوية تأتي استكمالا للجهود الرامية لمكافحة الأوبئة التي عادت بالانتشار مجددًا في الساحل الغربي مع دخول فصل الشتاء.

وعبر المستفيدون عن سعادتهم وجزيل شكرهم لدولة الإمارات، مؤكدين حاجتهم الماسة للمستلزمات الشتوية مع انتشار البعوض الناقل للأوبئة، لافتين إلى أن الهلال الإماراتي دائماً سباق في تقديم المساعدات وتلبية النداءات والمناشدات الإنسانية على امتداد الشريط الساحلي الغربي.

يشار إلى أن الإمارات أطلقت أواخر أكتوبر الماضي حملة جديدة لمكافحة الأوبئة تلبية لنداء استغاثة تلقته من الجهات المختصة، وتضمنت الحملة دعم القطاع الصحي بالأدوية والمحاليل الوريدية وتسيير عيادات متنقلة إلى المناطق النائية البعيدة عن مراكز المديريات، وتنفيذ حملات نظافة وحملات الرش الضبابي لمكافحة البعوض، وكذلك توزيع الناموسيات.