أستراليا تحث السكان والسياح على مغادرة «فيكتوريا» قبل تفاقم الحرائق

ملبورن (رويترز)

حثت السلطات الأسترالية السكان والسياح في جزء من ولاية فيكتوريا على المغادرة أمس، قبل أن يصبح خطر حرائق الغابات جسيماً.

وقالت السلطات إن التوقعات بارتفاع درجات الحرارة عن 40 درجة مئوية وهبوب رياح قوية وعواصف رعدية وتغير اتجاه الرياح التي تتحرك عبر الولاية تعني أن اليوم الاثنين سيكون من أخطر أيام طقس الحرائق في تاريخ ولاية فيكتوريا.

وقال آندرو كريسب مفوض إدارة الطوارئ بالولاية للسكان ولعشرات الآلاف ممن جاؤوا لقضاء عطلاتهم في منطقة إيست جيبسلاند أن يغادروا في موعد أقصاه صباح اليوم الإثنين.

وأضاف في مؤتمر صحفي أمس، «ما نقوله حالياً، بناء على الأحوال الجوية التي سنواجهها الاثنين في أنحاء الولاية، خاصة في إيست جيبسلاند، هو إن كنتم في عطلة في هذا الجزء من الولاية فقد حان الوقت للرحيل». وتابع قائلاً «نطلب منكم الآن مغادرة إيست جيبسلاند من تلك المنطقة شرقي بيرنسديل» في إشارة إلى مدينة تبعد 280 كيلومترا شرقي ملبورن.

وقرر منظمو حفل موسيقي بالولاية في وقت سابق أمس، إلغاء الحفل بسبب الطقس السيئ المتوقع اليوم الاثنين. وكان الحدث سيستمر حتى ليلة رأس السنة، وكان نحو 9 آلاف شخص يخيمون بالفعل بالمكان عند إعلان إلغائه.

وتواجه ولاية نيو ساوث ويلز أيضا أحوالا جوية قاسية يتوقع أن تؤدي لتفاقم الحرائق في الأيام المقبلة، إذ من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة إلى ذروتها يوم غد الثلاثاء.

وقال شين فيتزسيمونز مفوض جهاز مكافحة حرائق المناطق الريفية في الولاية «سنواجه تدهوراً في الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، خاصة اليوم الاثنين وستزداد سوءا حتى الثلاثاء». ودمرت حرائق الغابات نحو 10 أفدنة في 5 ولايات أسترالية منذ سبتمبر كما وقعت 8 حالات وفاة مرتبطة بتلك الحرائق.