استقالة ضباط بقوات المعارضة السورية احتجاجاً على خطط أردوغان

شعبان بلال -عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

أعلن 7 ضباط من قوات المعارضة السورية، التابعين لهيئة الأركان العامة للحكومة السورية المؤقتة، استقالتهم اعتراضاً على إرسال مجموعة قتالية إلى ليبيا من دون موافقتهم.

وتضمنت الاستقالة أسماء اللواء سليم إدريس رئيس أركان الجيش الوطني ووزير الدفاع في الحكومة المؤقتة، والعميد عدنان الأحمد نائب رئيس أركان الجيش الوطني، والعقيد فضل الحجي قائد الجبهة الوطنية للتحرير ونائب رئيس أركان الجيش الوطني. وشملت الأسماء أيضاً، العقيد عفيف سليمان قائد جيش إدلب ومدير إدارة شؤون الضباط في الجيش الوطني، وجابر علي باشا قائد أحرار الشام، وأبو عيسى الشيخ قائد صقور الشام، وأبو صالح قائد جيش الأحرار.

يأتي ذلك فيما أكدت مصادر ميدانية في سوريا بدء عمليات نقل عناصر مرتزقة موالية لتركيا للقتال في صفوف حكومة الوفاق في طرابلس، مشددين على وجود فائض من هذه العناصر التي تقاتل بالوكالة في العديد من الدول وليس فقط سوريا أو ليبيا المستهدفة.

وقال كمال عاكف، المتحدث باسم دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، إن إرسال مرتزقة تابعين لتركيا إلى ليبيا لم يفاجئ الكثيرين، موضحاً أن هؤلاء المرتزقة سملوا أنفسهم لتركيا، وأن هناك فائضاً في عدد المرتزقة التي يمكن إرسالهم إلى دول أخرى والآن ليبيا. وقال عاكف لـ «الاتحاد»، إن هناك تداعيات على دول الجوار، خاصة مصر لنقل هذه العناصر المرتزقة إلى ليبيا ما يضمن أن يتم نقل آخرين من «جبهة النصرة»، لافتاً إلى أن أردوغان مستمر في خلط المزيد من الأوراق والتدخل بكل قوة في المنطقة العربية، وسيصدر المشاكل للخارج.

ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان، في موقعه الإلكتروني، عن مصادر قولها، إنه تم افتتاح 4 مراكز لاستقطاب المقاتلين ضمن مقرات تتبع للفصائل الموالية لتركيا في منطقة عفرين (شمال محافظة حلب، موضحاً أن المكاتب الأربعة في عفرين تشرف عليها فصائل «فرقة الحمزات، الجبهة الشامية، لواء المعتصم، لواء الشامل»، وأنه رصد عشرات الأشخاص يقصدون تلك المراكز، للالتحاق بالمعارك في ليبيا للعمل تحت حماية تركية هناك.

وقال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد، إن المسلحين الذين تقوم تركيا بنقلهم من سوريا إلى ليبيا، مهمتهم هي القتال إلى جانب حكومة السراج في طرابلس والدفاع عنها، موضحا أنهم كانوا سابقاً في حركة حازم والسلطان مراد وسليمان شاه، ومن المؤكد الآن أن هناك 300 عنصر باتوا في الأراضي الليبية، وجميع الذين تم استقطابهم نحو ألف مقاتل.

وأوضح عبد الرحمن لـ «الاتحاد» أن هذه العناصر لديهم خبرة قتالية ويتلقون تدريبات من قبل القوات التركية، ويقاتلون من أجل الأموال فقط، موضحاً أن تركيا تقوم بعمل عقود عمل لهؤلاء المرتزقة لمدة من 3 إلى 6 أشهر مع وعدهم بالحصول على الجنسية التركية، مقابل 2000 إلى 2500 ألف دولار في الشهر. وقال إن هذه العناصر تعرضت لعمليات غسيل أدمغة، وأن هؤلاء لا يمثلون شعب سوريا، لكنهم مجموعة من المرتزقة، وأن بعضهم وصلوا بالفعل إلى طرابلس لكن المرصد لم يحدد كيفية وصولهم، مشيراً إلى أن كل هذه المعلومات تم إرسالها إلى جهات دولية.

لكن نواف خليل، مدير مركز الدراسات الكردية، أشار بدوره إلى أن تركيا تورط سوريا عبر توريد عناصر إلى ليبيا للقتال مع قوات حكومة فايز السراج ضد الجيش الليبي.