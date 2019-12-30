أنقرة تستهدف عرقلة الجهود الأوروبية لإنجاح مؤتمر برلين

حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة)

تتخوف القوى السياسية الليبية من إفشال مسار برلين لحل الأزمة في البلاد بعد إعلان تركيا استعدادها للتدخل عسكريا في طرابلس دعماً لميليشيات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

وأعلن إبراهيم قالين، الناطق باسم الرئاسة التركية، إجراء محادثات هاتفية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بشأن التطورات الأخيرة في ليبيا ومساعي عقد مؤتمر برلين.

واعتبر المتحدث باسم الرئاسة التركية أن مؤتمر برلين سيكون دون جدوى في حال استمرت عملية الجيش الوطني على طرابلس، داعياً القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر لسحب قوات الجيش من طرابلس حتى يُصبح للعملية السياسية جدوى، على حد قوله.

وأشار إبراهيم قالين إلى أن أنقرة لن تتأخر في مد يد العون لحكومة الوفاق التي طلبت المساعدة بشكل رسمي، قائلاً إن مذكرة التفويض بشأن إرسال قوات إلى ليبيا ستُقدّم للبرلمان التركي لاتخاذ القرار الأنسب بعد تقييم الوضع العام والشروط اللازمة. ورجّح متحدث الرئاسة التركية أن الميليشيات المسلحة التابعة للوفاق بحاجة للحصول على أنظمة دفاع جوي، لصد تقدّم قوات الجيش الليبي، لافتاً إلى أن أنقرة ما زالت تُقيّم كيفية تقديم الدعم اللازم للوفاق، وأن القرار النهائي سيصدر عن الرئيس رجب طيب أردوغان.

ورداً على هذه التصريحات، يقول عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي علي التكبالي لـ«الاتحاد»، إن تركيا تريد نشر الفوضى والدمار ومنع وقوف الدولة الليبية على قدميها، متهما أنقرة بمحاولة إشراكها في تجمعات الغاز في منطقة حوض المتوسط والخروج بنصيب وافر وهو ما لم يتأتّ إلا عبر ليبيا، لافتاً إلى أن أنقرة ستدعى إلى مؤتمر برلين وستعمل عبر من وصفهم «زبانبتها» للحصول على نصيب في إعادة الإعمار والتنقيب واسترداد الديون.

ويسعى الاتحاد الأوروبي للحيلولة دون إفشال مؤتمر برلين عبر إرسال وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا إلى طرابلس، لإجهاض محاولات أطراف إقليمية إفشال مؤتمر برلين المرتقب.

يأتي الحراك الأوروبي نتيجة الخشية من أن تولد الأزمة الليبية قوافل مهاجرين غير شرعيين جدد إلى أرضها، إضافة إلى التخوف الكبير من تحولها إلى ليبيا لمرتع للحركات الإرهابية كما حدث في سوريا.

بدوره، أكد عضو مجلس النواب الليبي عز الدين قويرب أن تعاظم الدور التركي في ليبيا هو أمر لم يعد خافياً على أحد، لافتاً إلى أن أردغان يلمح ويصرح علناً برغبة تركيا العثمانية في العودة لشمال أفريقيا من بوابة حكومة السراج والجماعات الإسلامية.

ولفت «قويرب» لـ«الاتحاد» إلى أن التدخل التركي يلقى معارضة شديدة في الداخل الليبي والمحيط العربي ودول الحوض المتوسط وهو ماينذر بكارثة ستقع على رأس أردغان وتركيا قبل ليبيا، معرباً عن أمله أن يكون هنالك موقف حازم من جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ضد هذا التدخل السافر.

دعا قوبرب إلى استبعاد تركيا ومواليها في المنطقة من مؤتمر برلين وإلا فلن يكتب له النجاح، موضحاً أن تركيا تستند على شرعية حكومة الوفاق في تدخلها وهذا ماينبغي مراجعته وسحبه قبل فوات الأوان في برلين

ولفت البرلماني الليبي إلى أن مؤتمر برلين سيفشل ما لم يكن هدفه إيجاد حكومة وحدة وطنية حقيقية وإسقاط حكومة السراج، موضحاً أن هذا لن تسمح تركيا به الآن إذا حضرت بقوة في برلين لذلك من مصلحة الجادين في حل الأزمة استبعاد تركيا أو الحد من وجودها وتأثيرها.

في سياق متصل، قال عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الزغيد، إن الظروف التي تمر بها ليبيا وما قام به رئيس المجلس الرئاسي غير الشرعي بتوقيعه للاتفاقية غير القانونية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الداعم للإرهاب توضح استمرار تركيا بدعم الإخوان في ليبيا.

إلى ذلك، قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إنه إذا لم تتمكن أثينا وأنقرة من حل النزاع بينهما بشأن تحديد السيادة على المناطق في البحر المتوسط فإن عليهما اللجوء لمحكمة العدل الدولية في لاهاي لتسوية الخلاف.

وتقول اليونان وقبرص، وهما على خلاف طويل الأمد مع تركيا بشأن الحدود ومناطق السيادة البحرية، إن الاتفاق باطل وينتهك القانون الدولي للبحار.

وتعتبر الدولتان أن الاتفاق هو استيلاء على الموارد بهدف تقويض جهود تنمية استخراج الغاز من شرق المتوسط وزعزعة استقرار خصوم تركيا في المنطقة.

وتقدمت قبرص بالفعل بالتماس لمحكمة العدل الدولية الشهر الجاري لحماية حقوقها في الموارد قبالة سواحلها، وتتميز محكمة العدل الدولية بأن لها سلطة إصدار قرارات ملزمة للدول. وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في اتصال هاتفي، ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة في ليبيا.

وشدد بوتين وميركل، حسب بيان للكرملين، على «جدوى تكثيف الجهود السياسية الدبلوماسية الرامية إلى تسوية الأزمة هناك، بما في ذلك بوساطة ألمانيا والأمم المتحدة».