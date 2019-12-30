قصف أميركي لكتائب «حزب الله» في العراق وسوريا

هدى جاسم ووكالات (بغداد)

شنت الولايات المتحدة غارات على 5 منشآت لكتائب «حزب الله العراقي»، في العراق وسوريا، رداً على مقتل أميركي، بعد هجوم على قاعدة أميركية في العراق قبل أيام.

وقال بيان للجيش الأميركي: «إن الضربات الأميركية في العراق وسوريا، استهدفت 5 منشآت لكتائب (حزب الله)، منها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة».

وأفادت وسائل إعلام عراقية أن طائرات مسيرة، شنت ضربات على مقر الحشد الشعبي «اللواء 45»، في قضاء القائم بمحافظة الأنبار، غربي العراق. وذكرت مصادر محلية أن المستهدف من هذه الغارات كتائب «حزب الله العراقي».

وقال مصدر أمني: «إن 3 قتلى من بينهم آمر اللواء 45 وخمسة جرحى هم حصيلة القصف الذي طال مقر ميليشيا (حزب الله) في القائم، بحسب إحصاء أولي».

وكانت مصادر أمنية أفادت، يوم الجمعة الماضي، بأنها تعتقد أن كتائب «حزب الله»، إحدى أبرز فصائل الحشد الشعبي، والمدرجة على القائمة السوداء في الولايات المتحدة، هي المسؤولة عن هجوم صاروخي طال القاعدة العسكرية الأميركية «كيه 1» قرب مدينة كركوك، ما أسفر عم مقتل متعاقد أميركي مدني.

وتوعدت الولايات المتحدة مؤخراً برد حازم في مواجهة ازدياد الهجمات التي تستهدف مصالحها في العراق، لا تتبناها أي جهة، لكن واشنطن تعتبر أن مجموعات مسلحة تابعة لقوات الحشد الشعبي في العراق تقف خلفها.

إلى ذلك، واصل مئات العراقيين، أمس، لليوم الثاني على التوالي محاصرة حقل الناصرية النفطي جنوب بغداد الذي توقف الإنتاج فيه، وما زالت الاحتجاجات تشل عدداً من مدن العراق الذي يشهد تظاهرات منذ ثلاثة أشهر.

وفي الناصرية، تواصل إغلاق حقل الناصرية النفطي، وتوقف العمل فيه لليوم الثاني على التوالي مع استمرار محاصرة الموقع من قبل متظاهرين يطالبون بفرص عمل، وفقاً لمصادر نفطية محلية. ويبلغ إنتاج حقل الناصرية مئة ألف برميل في اليوم عادة.

وهي المرة الأولى التي يتوقف فيها الإنتاج في حقل نفطي في العراق منذ بدء التظاهرات غير المسبوقة المناهضة للحكومة.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان رسمي: «إن الوزارة أوقفت عمليات الإنتاج في حقل الناصرية بشكل مؤقت لعدم تمكن موظفي الحقل من الوصول إلى أماكن عملهم بسبب قطع الطريق من قبل المتظاهرين المطالبين بالتعيين».

وأشار إلى أن عملية الإيقاف لم تؤثر على عمليات الإنتاج والتصدير التي سيتم تعويضها من شركة نفط البصرة، لاسيما ما يتعلق بسقف الإنتاج المحدد من منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك».

والعراق هو خامس أكبر مصدر للنفط في العالم. ويصدر نحو 3.4 مليون برميل يومياً من ميناء البصرة في جنوب هذا البلد الذي يعتمد بشكل كامل تقريباً على عائدات النفط التي تشكل 90 في المئة من ميزانية البلاد.

ورغم الثروة النفطية الهائلة، يعيش واحد من كل خمسة أشخاص في العراق تحت خط الفقر، وتبلغ نسبة البطالة بين الشباب 25 في المئة، بحسب البنك الدولي.

استمرار الاحتجاجات

وفي الوقت ذاته، تتواصل الاحتجاجات في بغداد وغالبية مدن جنوب العراق للمطالبة بـ «إقالة النظام» وتغيير الطبقة السياسية التي تسيطر على مقدرات البلاد منذ 16 عاماً ويتهمها المحتجون بـ «الفساد» والتبعية.

وأدت هذه الاحتجاجات التي انطلقت منذ الأول من أكتوبر، إلى شلل في عدد من مدن البلاد، بينها الحلة والكوت والعمارة والنجف التي تقع في جنوب البلاد.

وفي الديوانية، أعلن متظاهرون مجدداً، أمس، «الأضراب العام» في إطار احتجاجات متواصلة تهدف إلى دفع السلطات للاستجابة لمطالبهم. ودفع ضغط الشارع، رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي إلى الاستقالة في نهاية نوفمبر، لكن الأحزاب السياسية ما زالت حتى الساعة غير قادرة على التوصل إلى اتفاق على تسمية رئيس للحكومة المقبلة.

ومن جانبه، هدد رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم الخميس الماضي، بالاستقالة معلناً رفضه المرشح أسعد العيداني، محافظ البصرة، لمنصب رئيس الوزراء إلى البرلمان.

عودة صالح

وعاد الرئيس برهم صالح، أمس، إلى بغداد بعدما قضى يومين في مدينة السليمانية العراقية، إثر تلويحه بالاستقالة ورفضه ترشيح العيداني. وبحث مع رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي عدداً من الملفات.

وأكدت وكالة الأنباء العراقية، أن صالح وعبدالمهدي بحثا ملفات عدة أبرزها الإسراع بتشكيل الحكومة وتحقيق مطالب المتظاهرين علاوة على الأوضاع السياسية والأمنية.

ورغم تصويت البرلمان قبل أيام، على إصلاحات لقانون انتخابي، لا توجد مؤشرات لخطوات باتجاه إجراء انتخابات قريبة. وقال المتظاهر أسامة علي من ساحة الاحتجاج في مدينة الناصرية: «إن الرئيس برهم صالح قطع الطريق أمام محاولات الأحزاب والميلشيات لإجهاض الانتفاضة بهدف حماية مصالحهم». وأضاف: «إن هذا يشجعنا على مواصلة الاحتجاجات السلمية حتى تحقيق أهداف الانتفاضة».

ويطالب المتظاهرون في عموم العراق بمعالجة الفساد المستشري في البلاد والبطالة التي خلفتها تحكم الأحزاب السياسية التي تسيطر على مقدرات البلاد منذ 16 عاماً.

وتعرضت الاحتجاجات منذ انطلاقها، لقمع واسع أدى إلى مقتل قرابة 530 شخصاً وإصابة حوالي 25 ألفاً، غالبيتهم العظمى من المتظاهرين.

ورغم انخفاض حدة العنف خلال الأيام القليلة الماضية، كشفت مفوضية حقوق الإنسان الحكومية عن «وقوع 68 حادث خطف وفقدان على خلفية التظاهرات».

من جانبها، توجه مفوضية الأمم المتحدة الاتهام إلى «ميليشيات» بالقيام بحملة واسعة من عمليات الخطف والاغتيال للمتظاهرين وناشطين في الاحتجاج.

وتعرض ناشطون لعمليات اغتيال، غالباً ما كانت بالرصاص، بهجمات وقعت شوارع أو أمام منازلهم، وأكد عشرات آخرون من المتظاهرين إنهم تعرضوا للخطف واحتجزوا لساعات أو أيام في منطقة زراعية قرب بغداد، قبل أن يتم رميهم على جانب الطريق.

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أسماء قتلى المظاهرات تضيء سماء النجف

أُضيئت سماء مدينة النجف العراقية بنحو ألف من بالونات الشموع التي تحمل أسماء قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وأطلق البالونات طلاب عراقيون، مساء أمس الأول، في لفتة لإظهار تضامنهم مع المحتجين. وقال الطالب نوار العميري: «إنه يريد تخليد أسماء الشهداء بهذا العمل»، مضيفاً: «خلّدنا أسماءهم وكتبنا على كل بالون اسم شهيد وأطلقناها إلى السماء». وقال طالب آخر: «الغرض من وراء هذا المهرجان ببالونات الشموع هو إرسال رسالة السلام، بأي صورة ممكنة». ويطالب المحتجون، ومعظمهم من الشباب، بإصلاح شامل للنظام السياسي الذي يرون أنه يتسبب في إفقار الكثير من العراقيين.

مقتل شرطي وإصابة 4 متظاهرين في كربلاء

أفاد شهود عيان، أمس، بأن أحد عناصر الشرطة قتل وأصيب أربعة متظاهرين بحالات اختناق جراء استنشاق الغازات المسيلة للدموع بعد مصادمات ليلية بين المتظاهرين والقوات الأمنية وسط مدينة كربلاء.

وذكر الشهود أن قوات الشرطة عثرت في وقت مبكر، أمس، على جثة أحد عناصرها وعليها آثار رصاص حي قرب جسر الضريبة، فيما أصيب 4 من المتظاهرين بعد أن استخدمت القوات الأمنية الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع لتفريق المظاهرات الاحتجاجية.

وتجمع آلاف المتظاهرين في «ساحة التربية» للشهر الثالث على التوالي في إطار المظاهرات الاحتجاجية.

برهم صالح لسفير اليابان: نرفض أي تدخل خارجي

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أمس، خلال استقباله سفير اليابان لدى بغداد ناوفومي هاشيموتو، رفض أي تدخل خارجي في السياسة الداخلية للعراق.

وقال بيان للرئاسة العراقية: «إن المباحثات تناولت أهمية العلاقات بين العراق واليابان وسبل الارتقاء بها في المجالات كافة، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات اليابانية في عملية إعادة الإعمار».

وأوضح البيان: «تم التأكيد على ضرورة دعم استقرار العراق وتجاوز التحديات الحالية باحترام إرادة الشعب العراقي في الإصلاح، ورفض أي تدخل خارجي في السياسة الداخلية».