تقرير: حياة 200 مختطف لدى الميليشيات في خطر

عدن (الاتحاد) حذر تقرير صادر عن رابطة أمهات المختطفين اليمنيين بمحافظة إب من تردي الأوضاع الصحية لنحو 200 مختطف ومخفي قسرا يقبعون في سجون ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأضافت الرابطة أن المئات من المعتقلين لدى الميليشيات الحوثية يتعرضون منذ أربعة أعوام للإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والحرمان من الرعاية الصحية، مضيفة أن القلق يتضاعف على أبنائهن في فصل الشتاء، محملة الحوثيين مسؤولية حياة وحرية المختطفين والمخفين قسرًا.

أشارت أمهات المختطفين في إب أن «198»مختطفا مازالوا مختطفين يتعرضون لتعذيب الجسدي والنفسي، والحرمان من الرعاية الصحية، داخل سجون جماعة الحوثي ومنع الدواء عنهم وتعمد قتلهم بالموت البطي حيث قتل العشرات منهم تحت التعذيب خلال الخمسة الأعوام الماضية، موضحة أن خمسة مختطفين معرضون للخطر لإصابتهم بأمراض القلب وقصور وظائف الكلى والكبد.

وحمل البيان جماعة الحوثي مسؤولية حياة وسلامة وحرية المختطفين والمخفيين قسراً، كما ناشد المنظمات الحقوقية والإنسانية وعلى رأسها المفوضية السامية والصليب الأحمر مساعدة الأمهات لإنقاذ المخفيين بالكشف عن مصيرهم.

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