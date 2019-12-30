الرئيس الجزائري يعين وزيراً سابقاً من الأمازيغ متحدثاً باسم الرئاسة

محمد إبراهيم (الجزائر)

واصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حركة التغييرات في صفوف مؤسسة الرئاسة التي بدأها منذ توليه مهام منصبه في 19 ديسمبر الجاري، حيث أصدر أمس، قراراً بتعيين بلعيد محند أوسعيد ناطقاً رسمياً للرئاسة الجزائرية.

وأوسعيد من مواليد 1947 بتونس، من عائلة تنحدر من قرية بوعدنان بولاية تيزي وزو (شمال شرق)، وهو حاصل على ليسانس في القانون الدولي العام، وكذا دبلوم في العلوم السياسية.

وتولى أوسعيد عدة مناصب ومسؤوليات طيلة مساره المهني، الذي بدأه صحفياً بالتلفزيون الجزائري، ثم مديراً عاماً لجريدة الشعب، ومديراً عاماً لوكالة الأنباء الجزائرية، قبل أن يشغل منصب مدير المركز الجزائري للإعلام والثقافة ببيروت.

وشغل أوسعيد، منصب سفير الجزائر بالبحرين، ومدير الإعلام والصحافة والناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية، وممثل الجزائر لدى منظمة المؤتمر الإسلامي، قبل أن يشغل منصب وزير الاتصال، وهو متزوج وأب لثلاث بنات.

ويعتبر أوسعيد، مؤسس جبهة العدالة والتنمية، وهو لا ينكر انتماءه للتيار الإسلاموي، لكنه يرفض وصفه بالمرشح الإسلاموي للانتخابات الرئاسية، حين ترشح للرئاسيات في 2009.

وارتبط اسم محمد السعيد بوزير الخارجية الجزائري الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، إذ كان مديراً لحملة الإبراهيمي الانتخابية خلال رئاسيات 1999 و2004.

وبحسب محللين، فإن تعيين أوسعيد في منصب الناطق باسم الرئاسة، يهدف إلى مغازلة الأمازيغ، خاصة أن أوسعيد ينحدر من ولاية تيزي وزو (شمال شرق)، التي تقطنها أغلبية أمازيغية، والتي أعلنت مع ولاية بجاية، رفضها للانتخابات الرئاسية الأخيرة، ومنعت الاقتراع في مراكز التصويت بها.

من جهة أخرى، استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور. وبحسب بيان الرئاسة الجزائرية، فإن «هذا اللقاء التشاوري سمح باستعراض الوضع العام في البلاد، والوضع الاقتصادي». ويعد ابن بيتور أحد أبرز الوجوه التي طالب بها الحراك الشعبي، لإدارة المرحلة الانتقالية، بدلاً عن إجراء الانتخابات الرئاسية.