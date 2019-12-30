البرهان يحذر: مخططات لتقسيم السودان وتفكيك الجيش

أسماء الحسيني (القاهرة - الخرطوم)

قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، إن هناك مخططات من جهات لم يسمها لاتزال قائمة تسعى لتقسيم السودان، وتضع في أولوياتها تفكيك القوات المسلحة السودانية، لكن البرهان أكد أن القوات المسلحة السودانية ستظل قوية وعصية، مهما تحدث عنها المشككون في قدراتها، وشدد على أنها ستظل صخرة تنكسر عندها كل سهام الاستهداف. وقال البرهان، إنه لولا انحياز القوات المسلحة لرغبة الشعب السوداني لكان هناك انزلاق إلى الفوضى وانحدار إلى المجهول.

جاء ذلك خلال مخاطبة البرهان لضباط وجنود منطقة الخرطوم العسكرية أمس، وأكد أن السلام أولوية المرحلة الانتقالية، حتى يركز الجيش على واجباته الأساسية في حماية السودان، وأن يكون السلام مستداماً يحقق كل تطلعات السودانيين ويحل مشاكلهم.

من جهة أخرى، ساد ارتياح في الشارع السوداني أمس بعد قرار الحكومة تأجيل رفع الدعم عن المحروقات، وذلك عقب اجتماع مشترك مع قوى الحرية والتغيير مساء أمس الأول، وقد أبدت الأخيرة معارضة لتوجه الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات. وقال فيصل محمد صالح، وزير الإعلام والثقافة السوداني والناطق باسم الحكومة، إن الطرفين اتفقا على تجميد قرار رفع دعم المحروقات في ميزانية 2020 حتى انعقاد مؤتمر اقتصادي في مارس المقبل.

وكان مجلس الوزراء السوداني قد أقر مشروع ميزانية 2020 التي تتضمن رفع الدعم عن الجازولين والبنزين بشكل تدريجي، على أن تتم إحالة مشروع الميزانية للمجلس السيادي لإقرارها، قبل أن يتراجع عن قراره، ويجمد رفع الدعم عن المحروقات تحت ضغط قوى الحرية والتغيير.

وقالت مصادر سودانية لـ«الاتحاد»، إن المؤتمر الاقتصادي المزمع قبل نهاية مارس المقبل سيعمل على تصحيح الخلل في الاقتصاد، ووضع حلول شاملة للأزمة الاقتصادية، وعلى تشكيل لجنة مشتركة للبحث عن بدائل لسد العجز في الميزانية.

وفي هذه الأثناء، أعلنت نيابة الثراء الحرام والمشبوه في السودان صلاح قوش مدير جهاز الأمن والمخابرات في عهد الرئيس السوداني المعزول عمر البشير متهماً هارباً من العدالة، وطالبته بتسليم نفسه لأقرب نقطة شرطة في مدة لا تتجاوز الأسبوع.

ويواجه قوش بلاغات عدة، من بينها بلاغات قتل المتظاهرين أثناء احتجاجات ديسمبر، فضلاً عن انتهاكات جهاز الأمن في عهده لحقوق الإنسان، وتعذيبه المعتقلين.

وأصدرت سلوى خليل، وكيل أعلى نيابة الثراء الحرام والمشبوه، إعلاناً بالنشر عن متهم هارب، وقال الإعلان إنه نما إلى علم النيابة أن المتهم المشار إليه صلاح قوش لم يتم القبض عليه لهروبه أو إخفاء نفسه للحيلولة دون القبض عليه، وطالبته بتسليم نفسه لأقرب نقطة شرطة.

وفي غضون ذلك، أغلقت السلطات السودانية شوارع وسط الخرطوم أمس بشكل مفاجئ، وكان عشرات السودانيين قد نظموا صباح أمس وقفة احتجاجية بالعاصمة للمطالبة بتسليم الرئيس المعزول عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية، ورفع المحتجون أعلاماً ولافتات كتب عليها «من أجل ضحايا الحروب.. لاهاي بس، إلى لاهاي مجرمي الإبادة الجماعية».