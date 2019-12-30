عمدة نيويورك: حادثة الطعن بمنزل الحاخام «إرهابية»

نيويورك (وكالات)

أعلن بيل دي بلاسيو عمدة مدينة نيويورك، أمس، أن حادثة الطعن داخل منزل الحاخام بمنطقة مونسي هي «عملية إرهابية».

وقال بلاسيو عند وصوله إلى موقع الاعتداء «نحارب العديد من الجرائم المدفوعة بالكراهية، لكن أعتقد أننا الآن أمام أمر أبعد من ذلك». وأضاف عمدة نيويورك «أعتبر أن هذا العمل إرهابي وأعتقد أنه إرهاب داخلي يريد فرض الخوف، إنهم مدفوعون بالكراهية»، في إشارة إلى منفذ الهجوم.

وكان 5 أشخاص على الأقل أصيبوا في حادث الطعن قبل أن تلقي الشرطة الأمريكية القبض على مشتبه به داخل منزل الحاخام بولاية نيويورك الأمريكية.

من جانبه، أكد مجلس الشؤون العامة اليهودي أن «شخصا يرتدي وشاحاً طعن الضحايا في منزل في مونسي». وأضاف المجلس أن «كل المصابين الخمسة نُقلوا إلى مستشفيات محلية و2 منهم في حالة خطيرة وأحدهم تعرض لـ6 طعنات».

بدورها، قالت لتيتيا جيمس المدعية العام لنيويورك إنها «شعرت بانزعاج شديد بسبب الوضع في مونسي». وقالت «ليس هناك تسامح على الإطلاق مع أفعال الكراهية من أي نوع وسنواصل مراقبة هذا الوضع الفظيع».