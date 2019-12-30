كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باحث: 80% من الشعب التركي يرفضون التدخل في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق جواد كوك، الباحث التركي، على تحركات البرلمان التركي في ليبيا، قائلًا إن أحزاب المعارضة يرفضون بشكل قاطع التحركات التركية في ليبيا ويرفضون مشروع القرار بالتدخل العسكري، لافتًا إلى أن 80% من الشعب التركي يرفضون التدخل في ليبيا.

وأضاف "كوك"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن معارك الرئيس رجب طيب أردوغان، نشأت بسبب عدم توافق العلاقات بين تركيا ومصر، موضحًا أن أردوغان يتحرك وفقًا لأيديولوجياته وليس للمصلحة العامة.

وشدد على أن الحكومة التركية عليها أن تقطع أشواطًا مع الحكومة المصرية، مؤكدًا أن المواطن التركي يرى ضرورة أن تكون العلاقات محايدة في الشئون العربية، موضحًا أنه لا يمكن إحراز أي تقدم دون وجود علاقات مع مصر.

