كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد المهدي يرفض قصف مواقع الحشد الشعبي في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ونقلت الوكالة عن المتحدث أن "القصف جاء رداً على هجمات وقعت أخيراً ضد قوات التحالف".

واستهدف القصف منشآت تخزين الأسلحة، ومواقع سيطرة وقيادة.

وقال البنتاغون: "يجب أن تتوقف إيران وقوات كتائب حزب الله الموالية لها عن شن أي هجمات على القوات الأمريكية وقوات التحالف، واحترام سيادة العراق، لمنع أي إجراءات دفاعية إضافية من القوات الأمريكية".

وكان متعاقد أمريكي قد قتل أول أمس في هجوم صاروخي استهدف قاعدة عراقية.