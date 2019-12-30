أول تصريح للرئيس العراقي حول الضربات الأمريكية على الحشد الشعبي

اعتبر الرئيس العراقي برهم صالح، الضربات الأمريكية على الحشد الشعبي انتهاكا لسيادة العراق، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

وقتل 15 مسلحا بينهم قياديون في كتائب حزب الله العراقي، مساء الأحد، في ضربات جوية أمريكية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا، وفق ما أفاد مسؤول في الحشد الشعبي.

وأشار المسؤول إلى إصابة مقاتلين آخرين في الكتائب الموالية لإيران في الغارات الجوية التي شنتها طائرات مسيرة أمريكية استهدفت 5 منشآت تابعة للمليشيا الموالية لإيران غربي العراق.

من جهة أخرى، أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، عن تعرض مقر اللواء 45 بالحشد الشعبي إلى 3 ضربات جوية أمريكية، أسفرت عن مقتل 4 مقاتلين بينهم معاون آمر اللواء وإصابة 30 آخرين.

وذكرت الخلية، في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، أنه "في تمام الساعة السابعة مساء اليوم تعرض مقر اللواء 45 الحشد الشعبي على الحدود العراقية - السورية في منطقتي غابة سلوم والحرش غرب الأنبار إلى ثلاث ضربات جوية أمريكية".

وفي وقت سابق، شن الجيش الأمريكي، الأحد، غارات جوية استهدفت 5 منشآت لمليشيا "حزب الله العراقي" الموالية لإيران، بعد يومين من مقتل أمريكي في هجوم على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك.

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وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان، إن الضربات الجوية نفذتها طائرات مسيرة، واستهدفت ثلاثة مواقع للمليشيا في العراق وموقعين في سوريا بينها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة".

وقال جوناثان هوفمان، المتحدث باسم البنتاجون: "ردا على هجمات المليشيا المتكررة على قواعد عراقية تستضيف قوات أمريكية، نفذت ضربات دفاعية دقيقة للحد من قدرتها على شن هجمات مستقبلا".

والجمعة، قال مسؤول أمريكي، إن واشنطن تتحرى احتمال ضلوع المليشيا في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية عراقية أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي مدني وإصابة عدد من الجنود الأمريكيين والعراقيين.

وقال الجيش العراقي، الجمعة، إن صواريخ سقطت داخل قاعدة "كي وان"، التي تضم قوات عسكرية عراقية وأمريكية قرب كركوك.